不甩農民曆忌嫁娶 國慶日新北192對新人結婚登記

今年雙十國慶農民曆雖然忌嫁娶，但新北市仍有192對新人完成結婚登記，新北市民政局致贈新人祝孕金鏟，祝福早生貴子。（記者賴筱桐攝）

2018-10-10 14:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年雙十國慶農民曆雖然忌嫁娶，但新北市仍有192對新人完成結婚登記，為鼓勵婚育，新北市民政局推出「催生」奇招，由戶政事務所發送新人「祝孕金鏟」，祝福新婚夫妻「好孕產子」。

民政局戶政科長顏耀明表示，雙十國慶取其諧音「雙囍」及象徵十全十美，且日子好記，不少新人選在國慶日辦理結婚登記，新北各戶所打造應景的結婚專區，並贈送精緻禮物與「祝孕金鏟」，祝福新人永浴愛河，留下幸福回憶。

板橋戶政所以「愛在國慶」為主題，現場準備狀元服裝及鳳冠霞披，還有應景的國旗帽、小國旗，供新人穿戴及拍照，營造幸福氛圍；永和戶政所在櫃檯插上青天白日滿地紅國旗，裝飾紅色及藍色愛心氣球；淡水戶政所設置立體布景搭配金鏟子鑰匙圈，祝福新人雙喜臨門。

在三重戶政所登記的李先生說，2年前他在網路遊戲的Line群組瞥見老婆美照一見鍾情，不但刻意製造機會見面，還愛屋及烏討好她身邊的親朋好友，終於贏得芳心。李先生說，雖然今年國慶不是農民曆上的好日子，但婚姻是靠雙方經營，登記日是否為好日影響不大。

在土城戶政所登記結婚的新人侯先生說，今年國慶日剛好是與太太相戀十週年的日子，得知當天登記能獲得金鏟子，兩人便立刻決定結婚，希望藉由金鏟子帶來「好孕氣」，讓兩人早日擁有愛的結晶。

顏耀明說，民政局2011年起依照魯班尺吉數製作金鏟子，送給新北市久婚未孕的夫妻及參加聯合婚禮的新人，獲熱烈迴響，其中聯合婚禮新人懷孕率高達4成，其餘民眾也陸續傳來好消息，今年選在國慶日加碼贈送金鏟子，預祝新人早生貴子。