歡度國慶 一群人「剪」這隻鳥來慶祝‧‧‧

紙藝達人王楨文用一把剪刀剪出「熊愛雙十」與「國慶鳥」，用行動來慶祝國家生日。（記者劉曉欣攝）

2018-10-10 14:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天是雙十國慶，有人升國旗、揮國旗來慶祝國家的生日，而彰濱秀傳健康園區人文藝術館有一群人慶祝方式很不同，在紙藝老師王楨文老帶領下，一起用「剪」刀剪出灰面鵟鷹，也就是俗稱的「國慶鳥」，用「國慶鳥」來慶祝國家生日快樂！

王楨文是彰化中山國小退休美術老師，因為喜歡賞鳥，把生態與擅長的剪紙藝術結合，只要一把剪刀在手，就可以剪出千變萬化的生態世界。

王楨文說，因為自己就是鳥友，所以剪紙的生態作品，所有細節也都要符合真實的特徵，以「國慶鳥」來說，「白眉、灰面、橫紋」，他把這些特徵都「剪」入作品，讓剪紙不只是藝術，在寫實過程中傳遞生態教育。

今天由錫卿文教基金會舉辦「國慶鳥」剪紙活動大受歡迎，不只報名秒殺，全場坐滿滿，王楨文除了當場示範「國慶鳥」剪法，並加碼創作「熊愛雙十」剪紙，取材台灣黑熊，加入雙十圖騰，再融入愛心圖案，讓所有人都說，「熊愛雙十」真是萌翻了。

王楨文說，「國慶鳥」灰面鵟鷹每年在10月初會從西伯利亞、中國東北、南北韓、北海道等地過境屏東恆春半島到南方，剛好遇到雙十國慶，又被稱為「國慶鳥」，每年清明掃墓時節再從南方準備北返，，不論北返或是南下都會過境台灣。

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紙藝達人王楨文用一把剪刀剪出「熊愛雙十」與「國慶鳥」，用行動來慶祝國家生日。（記者劉曉欣攝）

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