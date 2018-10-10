雙十寶寶來報到 還有媽媽連生兩女都是雙十寶寶！

陳沛緰自然產生下了重達3548公克的雙十女寶寶。（記者歐素美攝）

2018-10-10 14:41

〔記者歐素美／台中報導〕雙十節，不少嬰兒搶著報到，有人刻意選日剖腹，有人則是礙於前置胎盤等因素或自然產，還有媽媽連生兩個雙十寶寶，讓爸爸笑稱，兩個女兒生日都是同一天，以後只要準備一個蛋糕就行，真划算。

今天清晨5點11分，豐原醫院誕下第一個雙十寶寶。媽媽林沛臻說，小女兒預產期是10月11日，沒想到10月9日就出現產兆，今天清晨5點11分順利產下，重3260公克，巧合的是自己在104年10月10日清晨3點多也自然產下2680公克的大女兒，當時預產期是10月14日，到醫院待產近22小時，才將女兒順利生下。

爸爸林耿逸表示，結婚5年生了兩個雙十寶寶女兒，真是太湊巧，以後慶祝兩個女兒生日，只要買一個蛋糕就好，真划算；豐原醫院婦產科醫師張崑敏笑說，雙十寶寶姐妹檔都是自己接生，緣分真是太奇妙了。

光田醫院沙鹿、大甲院區今天上午8點也各迎接一名雙十寶寶，大甲院區的男寶寶在8點18分先行出生，沙鹿院區的女寶寶則緊接著在8點45分出生，另兩院區還有2人待產中。已生產的兩名寶寶都因前置胎盤才剖腹產，家長表示，挑選雙十節比較好記。

童綜合醫院則預計將有10個雙十寶寶在院內出生。今天凌晨3點10分，在婦產部醫師魏添勇的接生下，陳沛緰媽媽自然產生下了重達3548公克的女寶寶，成為童綜合醫院今年首位雙十寶寶。陳沛緰表示，原本已有1男2女，今天意外在國慶日生產，成為6人的美滿家庭，原本預產期在下週二，是寶寶自己選擇成為雙十寶寶。

童綜合醫院在今天上午共誕生了3男3女共6名雙十寶寶，湊成雙好又更好，目前仍有多名產婦待產，預計今天可望接生逾10名雙十寶寶。