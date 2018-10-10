與民眾同慶雙十 新北特搜隊5隻超萌搜救犬超吸睛

雙十國慶，新北消防局派出前5號搜救犬與民眾同樂。（圖擷自「搜救犬網路票選活動」官網）

2018-10-10 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕107年全國「搜救犬網路票選活動」競爭激烈，狗狗各有個的擁護者，雙十國慶當日，更有新北消防局特搜大隊的5隻搜救犬一同參加，萌翻眾人。

綜合媒體報導，雙十國慶當天，除了升國旗、唱國歌，新北消防局更邀請民眾到市民廣場和可愛的新北特搜隊搜救犬「風、Beta、CHINO、貝兒、雪」一起同慶國慶日，狗狗們帶著國旗顏色的小領帶，趴在廣場上十分吸睛；台中市消防局的搜救犬「鐵雄、Melody、斯斯和腿腿」也在草地上辦起小型升旗典禮，可見狗狗們全部立正站好，看著國旗緩緩上升，超級可愛，各消防局奇招吸引民眾一起來同慶雙十，一邊更為自己的搜救犬拉票。

全國「搜救犬網路票選活動」由1日開跑，至20日截止，參賽的16隻搜救犬中，新北特搜隊共佔了11隻，其中更有9隻通過國際搜救犬協會I.R.O認證，該認證的評量項目包括服從度、敏捷性、瓦礫堆搜索及原野搜索等，是「國際等級」的搜救犬考核機制，想要得到該認證，需控犬員和搜救犬間培養出絕佳默契，所以獲得如此殊榮。

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