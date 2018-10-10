中市動物之家后里園區改建動土 林佳龍：宜居城市與動物和諧共處

動物之家后里園區改建工程動土。（記者歐素美攝）

2018-10-10 14:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府爭取中央補助及編列1.6億元，推動動物之家后里園區改建工程，今天動土，預定109年2月完工！市長林佳龍表示，台中打造宜居城市，以人為本，也與大自然環境與動物和諧共處，為提供更良好的動物收容所環境，斥資改建，期待園區作為孩子最好的生命教育，鼓勵大家認養、不棄養。

台中市動物之家后里園區改建工程今日舉行動土典禮，建築設計將利用基地狹長特性，採45度角交錯拉長方式，不僅使收容動物充分享有通風及採光的權利，也大幅度降低犬貓氣味與空間緊迫性。林市長今日親自主持祈福儀式，期許工程如期如質完工。包括立委洪慈庸、議員翁美春、行政院農委會代表均到場觀禮。

林佳龍表示，台中打造宜居城市，以人為本，同時也與大自然環境與動物和諧共生、共好，花博因為發現石虎，就變更園區地址，進行生態保育，后里馬場古蹟，也推動文化保存，今日動物之家后里園區動土，興建完成後可容納四、五百隻流浪動物與毛小孩，讓后里也增加一個新亮點。

林佳龍並感謝洪慈庸立委積極協調，爭取到中央預算補助，打造具有指標性的動物之家園區，相信將讓台中善待動物受到國際肯定，也進一步鼓勵大家認養，不要棄養，讓動物之家成為一個最好的生命教育園區。

洪慈庸表示，動物之家后里園區改建工程經費共1億6千多萬元，中央補助7成，她會繼續督促中央，確保建設經費一毛都不能少，讓工程順利推動完成。

動保處表示，后里園區建築外觀設計，大量採用圓弧曲線，柔化動物收容所昔日冰冷形象，象徵對民眾敞開歡迎的姿態，翻轉過去傳統動物收容所髒、亂、臭、吵、雜的刻板印象；同時藉由提供各成犬舍附設獨立空間、犬隻行為訓練場及專屬幼犬戶外運動的戲水池，提供犬隻常態及豐富的社會化機會。