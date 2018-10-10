清水區10-1-2號計畫道路開工 林佳龍：打通道路迎接重大建設來臨

2018-10-10 14:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍今天到清水區舉行「清水區10-1-2號計畫道路開闢工程」開工祈福典禮時表示，市府推動大建設，地方基礎的道路需求也要做到，市府會持續利用已徵收土地開闢道路，透過良好的交通建設帶動區域發展，迎接未來海線重大投資來臨。

「清水區10-1-2號計畫道路」長度約240公尺、寬10公尺，經費926萬元，今年5月動工，預計11月底即可完工。

市長林佳龍今天舉祈福典禮時指出，雖然這條道路的開闢工程規模不大，但對在地民眾很重要，市府推動大建設，地方基礎的道路需求也要做到，他是來自鄉下的孩子，縣市合併後，偏鄉許多建設也要跟著進行，市府感謝議員平日的叮嚀，將盤點已徵收道路進行開闢，透過良好的交通建設，帶動區域發展，迎接未來海線的重大建設來臨。

林佳龍說，海線重大投資案陸續到位，包括三井Outlet Park即將開幕，摩天輪正在試運轉，令人振奮，過去捷運藍線因推動BRT而受阻，在中央支持下，天時地利人和，終於獲得行政院核定通過，並將延伸至台中港區；加上台中海生館、台電電力博物館、梧棲漁港轉型國際觀光港，以及上兆元產值的離岸風力發電，將讓海線地區看到無限希望。

市議員王立任也指出，四年前林市長競選政見就是「大台中123」，三個政見都跟海線有關係，他要肯定在海線做事的市長。尤其台中改變最多的就是海線，林市長陸續啟動各項長期建設，相當具有遠見，儘管不一定在他任內完成，他還是不吝推動，期待台中的發展」後發先至」，迎頭趕上。

楊典忠議員也表示，偏鄉地區需要新的道路，讓交通可以打通任督二脈，地方民眾進出也更方便，市府對此極力推動，很多建設也看到成果，市民感受得到市府的用心，也與有榮焉。