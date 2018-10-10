雙十聯合婚禮 20對新人甜蜜步紅毯

20對新人選在雙十節完成終身大事。（記者張菁雅攝）

2018-10-10 13:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中旌旗教會今日舉行「十十相繫」雙十聯合婚禮，20對新人一起甜蜜走向紅毯，有別於現今「怕婚、怕生」的氛圍，多對新人不到30歲，他們用信心和行動承擔起婚姻的責任，並承諾未來人生將互相扶持。

新人劉嘉毓、周雅瑜是高中同學，今年都是26歲，兩人交往9年，結婚前特別參加婚前輔導，修正相處模式，例如，兩人發生爭執時應在對的時間討論問題，才能冷靜處理問題。兩人都說，希望未來互相扶持、互相尊重，建構兩人幸福的家庭。

新人賴建翰和吳芙儀都在單親家庭長大的，賴建翰說，以前看到媽媽在婚姻裡過的辛苦，所以覺得婚姻可有可無，「自己一個人也不錯」，直到遇見另一半，才改變想法。談到兩人相識過程，吳芙儀笑說，兩人是在當偶像劇臨時演員時認識，原本覺得對方不是她的菜，但相處後，發現自己禱告未來另一半的15個條件，如貼心、盡責、有愛心等，都在對方身上看見了，覺得太神奇了。

旌旗教會主任牧師蕭祥修勉新人們說，婚姻是神所祝福的，需要用心經營；教會鼓勵年輕人勇於「謹守婚姻的價值」，因為婚姻是建造健康家庭的基礎，更是守護下一代的幸福堡壘；因此，教會除了舉辦婚禮外，在婚前有婚前輔導，婚後也有許多課程，幫助夫妻關係更加緊密，讓雙方都能了解婚姻家庭的真正意義、尊重彼此的不同，願意用對的態度和良性溝通來經營婚姻。

旌旗教會專責婚姻家庭輔導的區牧蔡景星則表示，雖然台灣離婚率很高，但年輕人不要怕，還是要勇於承接兩個人因為愛而產生的責任，婚姻是需要被重視的，一般婚禮就是在「人」的面前立約，但教會婚禮是在「神」的面前誓約，意義上更加的神聖。