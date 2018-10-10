雄影強推「影像高雄」《塩埕區長》最紅禁歌爬梳政治傳奇

2018-10-10 13:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕19日即將啟動的高雄電影節，今年特別企畫「影像高雄」系列，讓影迷在紀錄片裡體驗高雄的人文故事，其中紀錄政壇傳奇人物郭萬枝生涯起落的《塩埕區長》，讓影迷能一窺電影背後的人生故事。

導演盧彥中最新作品《塩埕區長》，由紀錄高雄天使唱片在1964年灌錄的「塩埕區長」禁歌開始，看見當時高雄市政壇傳奇人物郭萬枝的生涯起落。

郭萬枝自1951年起擔任9年鹽埕區長，更連任三屆議員，個性直言敢當，為人豪爽，也喜愛上酒家尋歡作樂，「塩埕區長」一曲就是捕捉郭萬枝在酒國的風流韻事，其歌曲描繪酒家男女調情大膽露骨，更成為當時人們壓抑的政經情勢下宣洩的出口。

盧彥中透過追尋經歷1960年代當時鹽埕風華的地方耆老、廣播說書人、文化收藏家、餐廳經營者，甚至是當年泡過酒家的生活玩家與地方角頭，寫實拍出被遺忘的歷史，年過半百的被攝者口述青春歲月，再唱「塩埕區長」即使旋律輕快，但歌詞對應的則是郭萬枝繁華入世背後，解密他人前風光下的祕密生活。

「影像高雄」單元更以民俗與人文切入觀點，「兩廣醒獅團」《獅子》看見一群弱勢少年勇敢熱血追逐「醒獅夢」、茄萣十二婆姐藝陣《假面阿公》、美濃吉洋地區的孤軍聚落從緬甸遷徙來台的拓荒故事《南國小兵》等19部紀錄片是高雄電影節獻給影迷屬於城市的生命、屬於高雄人的故事。