竹市已有10名雙十寶寶報到 林智堅獻祝福

竹市10名雙十寶寶報到，林智堅祝福平安健康幸福成長。（記者蔡彰盛攝）

2018-10-10 13:08

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市10名雙十寶寶出生，要和中華民國一起過生日！市長林智堅送上祝福，歡迎這些寶寶成為新竹市的一員，祝孩子們在幸福城市中，平安健康長大。

根據新竹市衛生局統計資料，截至中午，新竹市轄內4家醫院及3家婦產科診所，共有10名雙十寶寶誕生，男生4名、女生6名，目前尚有10名產婦待產中，期盼也能在雙十這天生下健康寶寶。

「寶寶很會挑日子，以後生日不怕沒人幫她慶祝。」戴小姐今日順利在母嬰親善院所產下一名女寶寶，體重3150公克，表情疲憊但內心十分開心，她表示懷孕39週過程雖然辛苦，但是能在一早看到寶貝誕生的那一刻，真的很感動也很感恩！

林智堅表示，新竹市出生率全國名列前茅且是全台兒童比例最高的城市，上任後積極推出幼兒福利相關計畫，「生育津貼政策」補助第1胎1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元，三胞胎以上及第二次雙胞胎補助10萬元，致力減輕「三明治世代」父母育兒負擔，讓「政府逗陣來顧囝仔！」

今年8月也推出補助5歲免學費政策，同時加碼補助4歲幼兒就讀竹市公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每學期補助學費1萬5000元。另外，孩童後續的教育計劃，市府也推動新校園運動及校園降溫計畫，兒童醫院及兒童探索館打造也持續進行中，期望讓居住在這個城市的孩子都能健康快樂成長。