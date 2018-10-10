北榮新竹分院關懷社區 鄉親闖關學保健

2018-10-10 13:01

［記者黃美珠／竹東報導］台北榮民總醫院新竹分院慶祝九九重陽節，今天由院長彭家勛帶領院內全體同仁，在竹東火車站前廣場為大新竹的鄉親，辦理「重陽敬老 健康樂齡」關懷社區園遊會。

這場園遊會以「竹榮有愛、高齡無礙」為主題，安排中醫科免費替鄉親做耳穴敷貼、皮膚科免費皮膚檢查及諮詢等。

而為使社區居民能妥適透過預防保健活動延緩失能、失智與老化，現場設計了14個有趣的關卡，像是「大家一起來護眼」、「腸保健康活力 99~保健好心肝」、「乒向健康，藥向未來」等，提供來參加者從中更了解自己的身體狀況。

活動中有磁振造影、電腦斷層128切、腦波與神經傳導及肌電圖介紹、眼科光學同調斷層儀、低能量體外震波等，藉由營造歡樂的氣氛也為社區居民、長者健康把關。

此外，因該院是衛福部通過的「失智照護服務醫院」及新竹縣「社區整體照顧服務體系中心」（A級長照旗艦店），院長彭家勛特別帶領在場者大家一同宣誓「守護家人、憶不容遲」的決心。

有趣的是，該院竟也關注廉潔、反貪、反賄選議題，園遊會另有「感謝醫護人員不送禮、不受禮」及「107年地方公職人員9合1選舉反賄選」的次主題，在攤位中安排「廉手出擊」與「反賄選」的宣導有獎徵答活動。

因為感覺反差很大，也就格外被注意，間接也達到了該院想要宣傳廉政、反貪腐、反賄選的功效。