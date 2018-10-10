彩繪農田有新作 苗栗南庄現巨型四色Q版土地公

Q版「伯公」土地公農田彩繪出現在南庄鄉田野間，非常吸睛。（記者鄭名翔攝）

2018-10-10 12:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉124縣道乙線旁的鬱鬱翠綠稻田中，近期出現一幅造型可愛、親和力十足的Q版土地公像，從高處俯瞰，土地公如騰雲駕霧穿梭農田間，守護著這片大地。南庄鄉農會為宣傳一年一度的山水節路跑活動，在田野間「種」下造型可愛的土地公，搭配一旁即將完成的農夫市集，20日將正式開放，歡迎各地遊客前來拍照打卡。

土地公在民間信仰中具有崇高地位，在客庄文化中又被稱作「伯公」。南庄鄉農會今年別出心裁，找來苑裡鎮的農田彩繪團隊，將白、綠、紫、黃四種不同顏色品種的稻子，依規劃插秧種入田內，經兩個月時間可愛的「伯公」已活靈活現躍上農田間。

苗栗縣政府今年於前往南庄市區的重要幹道124縣道乙線旁打造農夫市集，除了安排色彩繽紛的貨櫃攤商進駐，另還打造四層樓高的景觀平台。南庄鄉農會表示，目前觀景台工程正進入收尾階段，在此之前呼籲遊客勿擅闖入，避免發生意外。

南庄農夫市集將於20、21日舉行開幕儀式，屆時將有南庄當季美食甜柿、紅妃木瓜、酸菜湯、黑木耳的品嘗活動，遊客還可到場與水田伯公合照打卡上傳，將可免費兌換50元農夫市集消費券。