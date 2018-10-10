中市府招商有成 閒置21年大樓將成飯店

2018-10-10 11:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市中區民權路與柳川東路口有棟商場大樓已閒置21年，近年因市府在舊市區推動多項建設，吸引企業投資，台灣金聯與礁溪鳳凰酒店共同投入資金7億多元，將該大樓整建為有262間客房的「台中柳川鳳凰酒店」，往星級親子飯店發展，預計109年春季開業。

台灣金聯資產管理公司董事長鄭明華、總經理郭文進與礁溪鳳凰酒店集團董事長陳正曜、副董事長陳建宏、陳建富等人，為了台中柳川鳳凰酒店案，拜會台中市長林佳龍，說明飯店規劃內容。

鄭明華表示，位於民權路與柳川東路口的台中柳川大樓地下1層至地上10層為台灣金聯所有，因建物量體過大，因而尋求具信譽且有豐富經營能力的業者合作，期間找過不下30組經營者，後來找到宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店集團合作，將共同投入逾7億元整建，也感謝市府將柳川周邊環境營造得很好。

陳正曜也指出，這個案子從去年就開始規劃，相關結構、耐震都依照政府新規定，本來想規劃為五星飯店，受限大樓空間原本設計為百貨公司使用限制，改為擁有262間客房的星級酒店，預計109年春季開業。

林佳龍表示，經過市府3多年的努力，透過各項建設築巢引鳳，包括綠川與柳川整治、「台中之心」計畫，台中鐵路高架化也將在10月底全線通車，舊城新生展現諸多成果，感謝業者有眼光投資台中，市府團隊一定會提供行政上的協助。

都發局表示，柳川大樓為28層樓的住商混合大樓，其中，地下1層至地上10層商場原設計作為百貨公司，於86年1月取得使用執照後即未曾使用，超過8000坪空間閒置至今，仍為毛胚屋的狀態。

台中柳川鳳凰酒店外觀將整新並保留原有風貌，B1規劃為會議室、辦公室，1、2樓分別為接待大廳與餐廳，3至10樓則為客房，此外，8、9樓則有親子客房、攀岩區、體能訓練區、溜滑梯、球池等遊戲空間，預計108年底整建完工，屆時可望成為柳川沿岸新地標，為舊城區帶來新一波的發展動能。