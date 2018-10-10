聖母護專3學生疑食物中毒 宜縣衛生局採樣檢驗

宜蘭縣三星鄉聖母醫護管理專科學校，8日驚傳有3名學生疑似食物中毒上吐下瀉。（資料照）

2018-10-10 10:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉聖母醫護管理專科學校，8日驚傳有3名學生疑似食物中毒上吐下瀉，被送往聖母醫院急救，但學生餐廳仍繼續供餐，校方遭批處事消極；校方回應，由於3名學生本來就有感冒，上吐下瀉與食物中毒不確定是否有連結性，否認是食物中毒；衛生局指出，是否是食物中毒仍待檢驗。

本報接獲爆料指出，8日早上，宜蘭聖母護專的學生餐廳販售的早餐（蘿蔔糕），疑似衛生不佳，造成學生集體食物中毒，多位學生有腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等情況發生。

爆料者指出，學生餐廳發生疑似食物中毒情事，學校居然沒有緊急勒令學生餐廳停止營業，8日午晚餐與9日全天仍繼續供餐，學校相關單位處理此事的態度相當消極，似乎不把學生的健康當成一回事，令人相當痛心。

聖母醫護管理專科學校長許壬榮指出，3名學生事發當天就已自行返家，3人到學生餐廳用餐前，就已經有感冒的情況，是否是因為學生餐廳食物問題引起上吐下瀉，目前沒有任何連結性，初步排除食物中毒的可能性，全案也已向縣府通報。

衛生局指出，學校本就有規範學生餐廳的責任，既然已經事發，就應該暫時停止供餐，衛生局已將事發當天的食物採樣送驗，如果檢驗結果確實是食物中毒，不排除依照食安法開罰。