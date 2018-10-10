大巨蛋傳易手 都發局：不影響復工程序

2018-10-10 10:17

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋停工3年多，雖然目前遠雄已進入復工程序，但進度仍持續停滯。而外傳遠雄已有意找其他企業接手，遠雄發言人楊舜欽表示，只要有適合或有意願的開發商，遠雄巨蛋公司態度開放，不排除與其他經營團隊一同參與。都發局林洲民表示，大巨蛋股權是否移轉與大巨蛋復工無關，無論如何還是需要通過都市設計審議委員會、環境影響評估委員會及建造執照變更才可復工。法務局長袁秀慧也說既使廠商接手，仍須面對仲裁案及監察院39項糾正。

2016年遠雄與市府喊解約之際，當時遠雄初估鑑價買回金額為370億元。楊舜欽表示，遠雄巨蛋公司絕對遵守契約及法令規定。目前並沒有具體特定投資人。契約當中有明定，請領使照前既有股權轉讓不得超過50%，若經增資轉讓則不得超過60%，請領使照後股權轉讓則不受此限。

楊舜欽說，目前身為BOT合約規範開發商，遠雄巨蛋公司堅持履約，同時並研擬針對市府甲方，因應都審所要求違背營運計畫書部分提出必要協調程序，符合契約除外情事及不可歸責責任予以釐清。

若大巨蛋經營人變更，都審是否一樣嚴格把關，林洲民強調，絕對會採取一樣的態度，表示大巨蛋講求的是公共安全，「就算更換起造人，只要大巨蛋標的物一樣，標準也絕對會一樣。」

袁秀慧證實，若遠雄要在取得使照以前讓售50%股權，需要北市府同意；若大巨蛋取得使照以後，則無比例限制，也僅需告知北市府。另外，袁強調，大巨蛋與市府仍有契約關係，因此無論是遠雄或未來接手廠商，只要契約存在，那麼目前進行的仲裁案件、監察院針對大巨蛋合約提出39項糾正都須處理。