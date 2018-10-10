國慶現大愛 陳樹菊捐畢生積蓄1600萬設急難醫療基金

愛心菜販陳樹菊（左四）捐出畢生積蓄，幫助台東醫療。（記者張存薇攝）

2018-10-10 08:59

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府今天歡慶國家生日，上午8時舉行升旗典禮，典禮中最特別的是愛心菜販陳樹菊捐出2張目前價值1600萬元的保單，委託台東馬偕、台東基督教醫院成立「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」，希望拋磚引玉，吸引更多人幫助偏鄉醫療。

包括縣長黃健庭夫妻、立委劉櫂豪夫妻、議長饒慶鈴都出席這場難得的升旗典禮。黃健庭說，7年前今天包括陳樹菊等台東百人也曾北上到總統府唱原住民版的國歌。

對於陳樹菊的愛心義舉，黃健庭說，她從小因為家裡窮，也曾感受到沒錢看病的痛苦，因此把身後的錢都捐出來，目前保單價值已達1600多萬元，希望她能健康活更久，捐助的錢累計更多，希望能達2000萬元以上。

賣菜56年、今年初退休的陳樹菊難得參加升旗典禮，顯得很開心，舉起因長期賣菜而扭曲變形的右手神情專注，對於捐款，她低調的表示，這筆錢是50年來的累積，因為「都是台東人給我賺的」，現在退休了，就要回饋稿給台東。

她說，錢財是身外之物，雖然是「棺材本」，但其實在高雄吃都沒問題、穿也是都穿縣府熱氣球、健保局給的衣服，根本穿不完。

迄今到底捐了多少錢？陳樹菊豁達地說，沒有特別算，只要夠用夠吃就好。

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