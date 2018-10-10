國際廚藝賽披金戴銀 莊敬高職生揚國旗為台爭光

莊敬高職學生首度參加馬來西亞檳城際廚藝競賽披金戴銀，在會場展示國旗。（莊敬高職提供）

2018-10-10 08:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職餐飲科學生周賢澔、林怡君，由老師簡鳴宏帶領參加10月初在馬來西亞舉行的檳城國際廚藝競賽，周賢澔獲得「西式雞肉」及「西式鴨肉」金牌，林怡君獲得「義大利麵」銀牌和「西式雞肉」銅牌，師生們開心地在會場展示國旗慶功，莊敬高職董事長王傳亮引以為榮，學校將從優獎勵。

簡鳴宏說，由世界廚藝協會辦的馬來西亞檳城國際廚藝競賽，每隔兩年在東南亞國家舉辦，今年有40多個國家選手與會切磋，他希望帶學生體驗國際廚藝賽事，磨練技藝、汲取經驗，周賢澔與林怡君都是首度出國參賽，事前做好充份準備，兩人憑著平時的辛勤練習和沉著因應，在眾多競爭者中脫穎而出榮獲大獎。

周賢澔拿到「西式雞肉」及「西式鴨肉」兩面金牌，評審肯定他在食材與配料的創意組合，互相搭配完美結合，在色、香、味上無懈可擊。

周賢澔4歲時母親就過世，姑姑周美岑視若己出般照顧，周賢澔從國小就喜歡烹飪，常做菜請家人品嚐，高職進入餐飲科，不斷精進廚藝，如今在國際競賽中大放異彩，他表示還想繼續升學，把自己的能力和才華提升到更好的層次，期盼將來擁有自己的餐廳，會「每天做好菜請姑姑吃」，報答周美岑的養育之恩。

個子嬌子的林怡君，國中畢業就在餐廳打工，發掘出自己對美食的興趣，林怡君對烹調求好心切，曾經為參賽沒拿到好成績而失望大哭，但回來擦乾眼淚再求進步，這次能在國際競賽中名列前茅，令她自信心大增，要努力實現成為知名餐廳的大廚的夢想。