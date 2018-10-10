10/10 各報重點新聞一覽

行政院黨產會昨認定中影為國民黨之附隨組織，凍結中影118億元總資產。圖為中影文化城外觀。（資料照）

2018-10-10 06:12

自由時報

黨產會認定為國民黨附隨組織 中影118億資產凍結

國民黨以三十一．四億元低價，將中影公司轉賣給正崴集團董事長郭台強，行政院黨產會昨認定中影為國民黨之附隨組織，凍結中影一一八億元總資產，全部推定為不當取得財產。

詳見黨產會認定為國民黨附隨組織 中影118億資產凍結。

炫富男交10女當人頭 狂開電子發票詐212萬

身高逾一百八十公分的三十歲男子范宗任，租豪宅、開ＢＭＷ跑車，不僅以其高富帥形象同時與十名女子交往，還利用她們詐領發票獎金；范男涉在今年六月成立空殼公司，假交易開立一百二十一萬餘張發票，對中兩百一十二萬餘元獎金，再由眾女友們當人頭提領，國稅局「電子發票整合服務平台」發現異狀報案，檢察官搶在獎金領出前即時凍結帳戶，讓范男做了白工。

詳見炫富男交10女當人頭 狂開電子發票詐212萬。

陳樹菊積蓄全捐了 1600萬設急難醫療基金

愛心菜販陳樹菊捐出現值一千六百萬元的儲蓄險給台東基督教醫院、台東馬偕醫院設立急難醫療基金，實現助貧就醫心願；這是她辛苦賣菜五十多年的積蓄，幾乎傾囊捐贈，只留下一棟房子養老，「積德不積財」讓她感到快活！

詳見陳樹菊積蓄全捐了 1600萬設急難醫療基金。

蘋果日報

渣男 假發票詐212萬獎金 吃壯陽藥 劈10女當人頭

10名女子懷著愛情的浪漫憧憬，心甘情願地交出銀行帳戶及信用卡資料，提供給以為是唯一真愛的男友做為電子發票對獎工具，無奈一片癡心換來的是男子根本把女子當成工具人，只是為了要人頭帳戶做為電子發票載具騙取獎金！

國慶前夕 蔡校閱「地空作戰」演練 中華民國台灣 是最大公約數

今國慶日，總統蔡英文將發表國慶演說，強調「維護2300萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國台灣的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，是全體台灣人民的最大公約數」。蔡也保證：「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。」蔡昨特地安排到桃園龍潭校閱「地空聯合作戰」演練，凸顯國軍有保衛台海安全的實力。

聯合報

新舊監委攻防 監院14：11通過年改釋憲案

日前司法院大法官會議決議，不受理監察院提出的黨產條例釋憲聲請，理由是不認為監院有提請釋憲的權力。不過監察院會昨天仍然以十四票對十一票通過，將對軍公教年改提請釋憲。

11月選舉月 環團周周上街頭

觀塘第三天然氣接收站環評案前天通過，環保團體指控，等於宣判當地藻礁死刑，也凸顯政府沒有能源轉型確切目標、漠視空汙。自深澳電廠擴建案以來，環團累積的不滿一次爆發，十多個環保團體昨發起串聯，將於十一月選舉月，於北中南周周上街抗議，首場在十一月三日上凱道向蔡政府抗議。

中國時報

可悲！CAS優良蛋品保證沒用！毒蛋回收再上架 上萬顆吃下肚

毒蛋事件再現！國內前5大蛋品供應商義進金公司涉嫌將含有動物用藥「乃卡巴精」的雞蛋回收後，竟未銷毀又重新包裝出貨，估計已有1萬4000多顆毒雞蛋被民眾吞入肚，高雄橋頭地檢署日前傳喚義進金公司負責人蘇文源等3兄妹，訊後依加重詐欺、違反《食安法》等罪嫌，各以20萬至50萬元不等交保候傳；蘇文源等人則辯稱，沒有賣毒蛋。

川普施壓 將陸列匯率操縱國

美陸貿易戰節節升溫，川普政府不停出招瞄準北京。美官員8日指出，白宮向財政部長穆努欽施壓，要求他將大陸列入「匯率操縱國」。此外美方警告，如果大陸不能先提出「讓步清單」，川普將拒絕在11月G20峰會與大陸領導人習近平展開貿易談判。