「東港觀光鐵道」提出4路線 恐因「這個因素」卡關

「東港觀光鐵道」輕軌方案都預留與高雄捷運的輕軌的可能性。（記者陳彥廷攝）

2018-10-10 00:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部鐵道局日前已將「東港觀光鐵道可行性研究」送交交通部，全案共提出4路線，據傳，在各種模擬情境下，經濟上都不具備可行性，東港觀光鐵道雖屬前瞻基礎建設首批計畫之一，但能否落實充滿變數。

馬政府推動「藍色海洋經濟」時，就已提出台鐵東港支線復駛，傳出復駛時就引來反彈，雖經納入前瞻基礎建設後，由鐵道局委辦可行性研究，今年10月初東港新行政中心工程於舊東港火車站基地動土後，台鐵復駛可說是已難成案。

評估早在10月之前就已完成，仍具台鐵復駛、新建輕軌2方案，設定為至大鵬灣風景區的遊客及通往小琉球的碼頭觀光客為主要運量來源，區域通勤為輔評估。其中，輕軌案預留和高雄輕軌介接的可能性，具3個路線選項，但財務及未來營運上恐都難過關。

台鐵舊線復駛雖用地徵收少，距離僅約6公里，預估不到20億元就可興建，加上車輛後勤為台鐵，成本最低，但地方持「從前會廢線就是因不具效益」的反對意見，而且又會再度出現平交道，更勾起東港居民從前平交道發生重大車禍的可怕記憶，再引來地方強烈反彈。

輕軌案（LRT）3選項中首案為台鐵鎮安站沿舊線出岔至大鵬灣國家風景區入口後左轉，再沿環灣道路往北至船頭路口；第2案也是從鎮安出岔，沿國道3號橋下進環灣道路再到嘉新路口；第3案則被鐵道局放置官網，為力推予交通部審查的主選項，從台鐵林邊站沿鐵軌高架下方至台17線左轉，到國道3號橋下再左轉入環灣道路至嘉新路口站。

據透露，主選項需花費逾30億元興建，不論是以基礎運量或樂觀運量評估，未來30年在財務上皆無法回收，難吸引有意者投入，不論公辦公營（台鐵）、公辦民營、完全民營及公私合夥，經營者恐都難以尋覓。

顧問公司日前雖發出問卷蒐集地方意見，逾半答卷者希望有軌道進東港，民意也成為力搏翻案的可能選項之一。不過，鐵道局官員回應，問卷係是為補足合約規範，參考性不高。

據了解，問卷設計中有留言自述部分，希望高捷延伸的留言不少，日前高雄市政府也發包高捷南延林園、屏東的可行性評估，可望成為提升交通弱勢的屏東，尤其沿海道路狹窄城鎮的交通環境突破口。