10月也可以賞「5月雪」！ 中壢這條路桐花開好開滿

10月也可以賞「5月雪」，中壢樹籽路的油桐花正盛開。（記者李容萍攝）

2018-10-09 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕奇怪耶！被稱為「5月雪」的油桐，怎麼會在10月開花呢？桃園市中壢區樹籽路有好幾棵油桐樹近日盛開雪白桐花，隨風落下的花朵如皚皚白雪鋪在路旁，罕見的美景吸引遊客駐足，有人認為，這是氣候暖化異常，造成油桐亂了花期。

對此，桃園市政府客家事務局副局長羅國裕解釋，油桐是早期客家人的部份經濟來源，在桃竹苗等縣市的客庄山區種植許多油桐樹，事實上，油桐花最多一年共開花3次，大家所熟知的是3到5月，所開的花也最盛，花期約4週，每年各地也在此時舉辦桐花祭系列活動，而8、9月及12月雖然也會開花，因開花的數量比較少，且不易落花，較易被忽略。

羅國裕說，每年的3到5月，雪白桐花布滿整座山頭，客家人將這般美景稱為「5月雪」，不論在鄉或是異鄉的客家子弟，每逢此時見滿山桐花，觸動思鄉思親之情，而今，桐花已成為客家最美麗的代名詞，也是台灣的客家人獨有的文化圖騰。

桃園市的客家文化館就以雪白桐花為意象，加入桐（童）話的概念，傳遞客家人敬天地、重山林的傳統，更以山林之美為表，客家文化、歷史人文為核心建置桐話樂園、桐花鼓亭畚及桐花茶壺等裝置藝術，值得親子假日來一探究竟。