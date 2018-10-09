新竹縣第一座！竹北國民運動中心完工 最快12月營運

千呼萬喚，新竹縣第一座國民運動中心終於完工！縣政府教育處說，17日將先辦理完工落成典禮，預估最快12月試營運。（記者廖雪茹攝）

2018-10-09 22:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣民期待已久、籌備近7年的第一座國民運動中心終於完工！耗資約4.4億元打造的竹北國民運動中心，連同毗鄰的縣立游泳館，委託遠東鐵櫃鋼鐵廠遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司經營；縣府說，17日先舉辦完工啟用典禮，預計最快12月營運。

其他鄉鎮何時也能有運動中心？對於鄉親的關切，教育處說明，根據教育部體育署「國民運動中心規劃參考準則」，中央補助標準是超過15萬人口的行政區域，因此，之前縣府同時提出竹北市、竹東鎮兩案，只有竹北符合補助標準。

教育處說，運動中心1樓為商業空間，2樓規劃8座羽球場、12座桌球場，3樓4間韻律教室、2間體適能室，4樓為綜合球場及行政辦公室，另地下1樓規劃98個汽、機車停車格。

縣議員邱靖雅說，先前常接獲游泳館的消費陳情，發現合約書訂定鬆散，且罰則模糊；為避免發生類似問題，她建請教育處嚴格審核，除了應明定各項收費標準、具體罰則，也希望爭取使用者應含2小時免費停車，以及提供銀髮族、優秀選手等優惠折扣。

教育處長劉明超說，2015年7月已與「遠東鐵櫃」簽訂契約，業者遠東鐵櫃近期將提出營運管理計畫書，教育處已蒐集北部國民運動中心的收費標準及停車方式供業者參考，雖然設施規模和做法不盡相同，仍建議參酌，後續交由委員會審核。

教育處也建議業者提供65歲以上、中低收入及身心障礙者優惠折扣。另業者已初步提出協助扶植體育人才的方案。希望業者通盤考量，以兼具營收效益及照顧縣民福祉。

縣府說，竹北國民運動中心位在光明六路與莊敬南路口，總工程經費約4.4億餘元，其中體育署補助2億元，其餘縣府自籌。此案在2013年底辦理招商公告，並展開各項先期作業及審查會議，原擬2017年底完工啟用，但因歷經3次變更設計等，延至2016年5月由雙喜營造得標，12月2日開工，又因變更設計從今年7月展延至9月中完工，8日完成初驗，目前修正中。

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