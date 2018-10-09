獨家》神秘無人機現身恆春機場 目擊軍事迷：什麼怪兵器！

神秘無人機現身恆春機場測試。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-10-09 22:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被譏諷給「蚊子起降」的恆春機場，已經4年沒有民航機起降，但活化作為及各單位借用頻率越來越高，本月5日還有軍事迷目擊，有神祕大型車輛進出組裝航空器，疑似進行台灣未曾曝光過的軍事無人機測試，特殊外型也引發目擊者好奇；恆春機場則說，確有特殊單位借用跑道測試，但細節無法透露。

據了解，這架外型奇特的無人機，5日由漢翔航空人員動用大型拖板車運送進入恆春機場，經過組裝後在恆春機場跑道上測試，由於機身有點像飛彈彈體，與一般常見的軍用無人機不同，立刻吸引當地軍事迷爭睹拍攝，但這架無人跡直到6日早上才進行短暫飛航測試，隨後就離開恆春機場，過程短暫又神祕。

與不少軍事迷同在場目擊的恆春機場活化協會發起人許耿睿說，這架首次曝光的特殊無人機，目測機身長度約5.5米、翼展約6米、高度約3米，6日清晨試飛僅約一個小時，起飛繞一圈然後平安落地，但傳聞因為鋰電池出狀況，試飛前一度有溫度過高的狀況。

對於特殊無人機測試過程，恆春機場三緘其口，僅證實有特殊單位借用跑道測試飛機，但相關細節無法透露，機場人員也強調，近年持續進行機場活化，包括外圍的單車驛站及將舉辦的三鐵活動，至於機場跑道必須管控人員進出，目前僅受理影視拍攝或試飛等案件申請。

「不務正業」的恆春機場近年跑道有訓練機、無人機、電動車、跑車、汽車廣告使用，就是沒有民航機降落，屏東縣政府交通處長黃國維說，仍積極引進各大航空公司到機場勘查，期盼推動第一階段的不定期包機，但受限機場跑道及飛航規定等因素，目前仍持續突破困境。

持續爭取北恆復航的許耿睿則痛批，從訓練機到軍方無人機的成功起降，都能證明立榮航空目前「佔茅坑不拉屎」的航線，其實符合起降標準，卻每週都騙大家「側風超標航班取消」，近年來頻繁測試的各式航空器，已經明白打臉，呼籲交通部檢討航空公司造成「蚊子機場」的缺失。

大型車輛進出恆春機場。（記者蔡宗憲翻攝）

恆春機場被譏諷是蚊子機場。（記者蔡宗憲攝）

軍方一般的無人機。（記者蔡宗憲翻攝）

大型機具進出機場搬運無人機。（記者蔡宗憲翻攝）