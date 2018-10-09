金門軌條砦防線有「破口」 鄉公所要廠商限期改善

幾乎一個人高，重重四層防禦金門沙崗海岸的軌條砦，在半褪去軍事色彩後，已成了蚵民的採蚵場。（記者吳正庭攝）

2018-10-09 23:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門沙崗海灘「安東一營區」外的軍事地景軌條砦，疑遭蚵道廠商施工不慎波及，其中幾座軌條砦傾倒、鐵條脫落、倒插，導致防禦景觀出現「破口」；鄉親反映後，金寧鄉長陳成勇今天表示，將要求廠商限期改善。

金門戰地史蹟學會常務理事董森堡說，該處海灘曾是1949年古寧頭戰役，國軍和中共解放軍對戰最激烈的戰場，極具歷史意義；當年作為防禦敵船艇登陸的「軌條砦」，如今遭廠商施工不慎破壞，令人不捨、遺憾。

董森堡建議，承包商施工時可採更柔性的作業方式，先將妨礙施工的軌條砦吊離，待完成蚵道修復，再放回原地，應不致造成軍事地景的傷害。

安東一營區旁過去有大範圍雷區，曾吸引無數國內、外媒體閃光燈，海邊四道的軌條砦、重重防禦能量也是地區罕見；當地鄉民直言，防線出現「破口」，要是早期軍管時代，早就被抓去關了。

金寧鄉長陳成勇說，軌條砦見證金門從戰爭走向和平，經查廠商進行蚵道施工時，不小心傷到軌條砦，對此，一定會限期要求廠商改善，儘速回復原狀。

金門沙崗海灘「安東一營區」外的軍事地景軌條砦，疑因蚵道廠商施工不慎而傾倒。（記者吳正庭攝）

金門岸邊向海灘延伸的「蚵道」是為協助蚵民下採蚵、運蚵所建。（記者吳正庭攝）