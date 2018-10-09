國旗小鎮在這「里」！ 街道滿滿青天白日滿地紅

大溪區仁義里里長黃禎（右二）和里民發揮創意，設計各類國慶小物掛滿里內街道，飄滿濃濃國旗味。（記者李容萍攝）

2018-10-09 22:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區仁義里里長黃禎近3個月來號召里民和桃園市環境清潔稽查大隊大溪區中隊，搜集廢棄雨傘、寶特瓶、安全帽等回收物品，再分工用紅色、藍色油漆畫上國旗圖樣，再以青天白日滿地紅設計出各類圖樣，印製成小海報，掛滿仁義里街道，飄出濃濃國旗味，讓人忍不住抬頭看一看，還吸引外地遊客駐足拍照打卡。

大溪仁義里過去曾是著名的「彩繪巷」、「牽手大道」，是網美爭相拍照的熱門景點，更是偶像劇取景場地，今年配合眷村文化節和雙十節，再度發揮創意，將介壽路211巷54弄至介壽路273巷59弄布置上萬面國旗和各式創意國旗，打造旗海飄揚的「國旗小鎮」，重溫眷村時代的溫暖。

黃禎說，里辦公室7月開始搜集材料，為了避免浪費資源，向大溪環保中隊索取廢棄寶特瓶、38支雨傘和及安全帽，由里內青年張兆明發揮巧思，以國旗紅藍色打底，上頭先以簽字筆臨摹出台灣、蝴蝶等圖樣，再用白色油漆繪出線條，同時印製5萬份小海報，上頭融合指紋手印、台灣、國旗等圖案，色彩豐富，更充分展現出人民和國家的緊密感，不僅喚起在地長輩回憶，也讓年輕人一同感受昔日的雙十慶典的感動。

大溪區仁義里發揮創意，設計各類國慶小物掛滿里內街道，飄滿濃濃國旗味。（記者李容萍攝）

大溪區仁義里發揮創意，設計各類國慶小物掛滿里內街道。（記者李容萍攝）