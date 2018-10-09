高楠公路路面炸開 高市府：是海放管爆裂

2018-10-09 22:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高楠公路今晚的路面爆裂事件，高市經發局調查後指出，這是一起水管爆裂事件，並非工業管線或油管、天然氣管所引起的氣爆，也無人員傷亡。

高雄市經發局指出，爆裂處是經濟部工業局所屬仁大工業區服務中心新設的海放管線，近2、3天試壓，因壓力過大，導致地面下的海放管爆裂，壓力從地面衝出，使得柏油路面爆裂。

經發局表示，經現場測試，氣體是一般空氣，也無人員傷亡，請民眾勿擔心，待管線辦公室及警消確認現場安全無虞後，將恢復通行。

至於路面毀損處，市府將向廠商求償，並要求儘速復原。