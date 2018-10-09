看見不時空的府城 台南文史研究、台南新報資料庫上線

國立台灣歷史博物館新建「台南文史研究資料庫」與「台南新報資料庫」，開放民眾瀏覽。（記者劉婉君攝）

2018-10-09 23:44

〔記者劉婉君／台南報導〕日治時期南部的《台南新報》具有濃厚的在地性，是研究當時庶民生活重要的史料；而1950-1970年代，戰後台南在地的文史工作者就已累積許多有關台南研究的成果，國立台灣歷史博物館最近將這些資料數位化後，新建「台南文史研究資料庫」與「台南新報資料庫」，開放給一般民眾瀏覽。

「台南文史研究資料庫」由台史博與台南市文化局及台南市文史協會合作，台史博研究組研究人員陳玉珍表示，資料庫收錄了包括台南縣市文獻委員會出版的《台南文化》、《南瀛文獻》，以及台南市文史協會的《文史薈刊》舊刊，目前共有62冊期刊、超過1500篇文章、累計175萬字，數位資源還在持續增加中。

「台南新報資料庫」將《台南新報》的內容一則一則收錄下來，民眾可以逐日、逐版瀏覽，大小報導均收錄其中。

研究組人員蔡姉諭說，日治時期南部的《台南新報》與北部《台灣日日新報》、中部《台灣新報》並稱為台灣三大官報，而《台灣日日新報》與《台灣新報》均以法令規章、政策、時事新聞等為主，《台南新報》則有戲曲活動、娛樂生活等在地庶民生活相關的資訊，是研究日治時期台灣社會情形與庶民生活概況的重要史料。

兩個資料庫最大的特色是以全文資料庫的形式，搜尋特定主題的資料更方便，同時結合地理定位系統（GIS）、資料探勘等數位人文技術，提供「時間軸檢視」、「空間檢視」、「詞頻分析」等多元檢索功能，呈現出台南不同時間與空間的面貌。

「台南文史研究資料庫」連結

「台南新報資料庫」連結