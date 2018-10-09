金門路燈燈柱編碼 也有「門牌」功能

2018-10-09 23:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名女大學生和友人騎自行車逍遙遊，意外摔落4公尺深的大排水溝，由於附近沒有明顯地標，友人向消防局報案，誤指100公尺外的地點，差點延誤救治時機；縣消防局今天提醒，路燈就是最好的地標，上面的編碼同樣具有「門牌」的功能。

金城消防分隊指出，女大生昨天和友人騎K-BIKE行經金城鎮重畫區，友人回頭準備和女大生討論前進路線，女大生忽然不見蹤影，四下尋找，才發現女生摔落一旁大水溝，早已嚇得花容失色。

女大生及友人不熟路況，向消防報案時，稱事發地點在約100公尺外的環島北路上救國團，救護車和警車到場，一時間找不到目標。

消防局金城分隊小隊長李錫安等抵達現場勘察地形，發現大排水溝雖深4公尺，幸好都是雜草，降低了女大生與溝底水泥面的衝擊力道；經確認女大生意識清楚後，由救助手蕭志凱架設雙節梯，隊員蔡鴻霖操作車輛吊臂，發現女大生左手臂、右大腿疼痛，有部分擦傷，立刻將其從邊坡救出，協助清洗傷口、包紮止血，送往金門醫院，幸無大礙。

縣消防局指出，鄉親若遇有類似事件，一時無法找到明顯地標或房舍門牌號碼，千萬要冷靜，只要找到附近的燈柱，報出上面的編碼，就有門牌的功能。

縣消防局長楊肅凱說，已與縣養工所合作，透過共享建置「智慧路燈」編號、座標資料，鄉親在撥打119時，可善用最近路燈的編碼報案，119報案系統輸入號碼，螢幕馬上標明位置，很快就能找到現場。