柳川綠川藝術光景佈展 柳川水岸封閉至10/23

台中市柳川將舉辦創意藝術光景展，柳川水岸（台灣大道段至民權路段）10日至23日將封閉14天。（資料照，記者歐素美攝）

2018-10-09 22:26

〔記者歐素美／台中報導〕慶祝台中鐵路高架化全線通車，台中市政府舉辦舊城新生博覽會系列活動，其中水利局主辦的「點亮．綠柳川」創意藝術光景展，將於10月27日至108年1月1日舉行，為進行佈展作業及設備維護，柳川水岸（台灣大道段至民權路段）自10日起至23日封閉14天，禁止進入，提醒民眾注意配合。

水利局表示，往年柳、綠川舉辦創意藝術光景展大獲好評，今年有別以往，主題訂為「藝旅綠柳川」，邀集7位青年藝術家，以兩條河川為場域進行環境藝術創作，在柳川發想出《日影》、《百合百河》、《曙鳳蝶》；綠川創作出《綠川圖卷》、《夜空中的風景》、《飛魚》、《川川》等7件自然生態藝術作品，並結合台中花博LOGO元素，在柳川打造出花拱門光廊，重現兩河流域浪漫水岸。

10月27日，柳川將舉辦點燈音樂會，邀請重量級音樂玩童陳昇及新寶島康樂隊壓軸演出，同時多為台中新生代音樂創作者，也將共同參與這場水岸音樂盛事，點亮舊城河岸。

柳、綠川佈展作業將從明天（10日）起至10月23日止，柳川水岸園區封園期間也將進行景觀環境維護及中華礫間處理場反沖洗作業，提醒民眾勿進入，確保安全；另外，綠川水岸也將同步進行佈展作業，考量通行方便，兩側人行道皆不會封閉，但由於不時有大型吊車出入，請民眾注意安全。