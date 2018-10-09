恆春北城門挖壕溝？ 縣府：點亮古城計畫施工不必擔心

恆春北城門附近架起圍籬。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-09 21:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春古城北門廣場附近，這兩天突然架起工程圍籬，城門旁挖起寬約1米的土石，當地居民議論紛紛，擔心沒必要的工程破壞古蹟結構，屏東縣府文化處解釋，工程屬於恆春古城點亮計畫一部分，將設計燈光投射城牆，已經過文化部審核同意，下個月就會完成初步樣貌。

「有點害怕城牆被傷到！」當地居民老陳說，最近要到城門上運動時，發現周邊施工禁止進入，細看發現工程在城牆旁挖掘，感覺像是要挖壕溝之類，告示只簡單寫「光環境營造」，很擔心不必要的工程傷害城牆，再次減損古城的歷史軌跡。

屏東縣政府文化處副處長曾龍陽說，這項計畫是承續去年完成的「西門點亮」，今年預計在北門及東門城門進行「洗牆燈」設置，在城門內設計1米寬的燈具，已經送文化部審查通過，工程分兩階段進行，預計明年2月完工，11月份將配合民謠活動完成第一階段點亮，也嚴格要求廠商「挖埋基礎時應注意古蹟牆體，不得傷及古蹟」。

歷經4年努力的恆春古城點亮計畫，去年在西門點亮後，就受到不少地方上正反兩極意見，包括燈光亮度及影響交通等問題；曾龍陽強調，這次西門及東門點亮計畫，文化處完善考量周邊交通及後續維護問題，並儘快完成北門連接西門中正路的樓梯設置，希望點亮搭配環城，再造恆春古城歷史風華。