《爐石》世界賽被取消資格 「大哥」公布裁決書哽咽道歉

在《爐石戰記》HGG世界大賽（國家盃）中，台灣好不容易才打進8強賽，卻傳出因為違反遊戲規章，而遭到取消規則的憾事。（圖擷取自爐石戰記官方網站）

2018-10-09 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕在《暴雪》舉辦的《爐石戰記》HGG世界大賽（國家盃）中，台灣隊好不容易打進8強賽，卻傳出因為違反遊戲規章，遭到取消資格。對此奪得2017《爐石戰記》全球巡迴賽冠軍，同時也身為本次HGG台灣代表隊之一的選手「大哥」Tom陳威霖，在今日開直播時公布了官方的裁決書，並且聲淚俱下向所有粉絲道歉。

大哥今晚在Twitch開直播時，公布了《暴雪》官方的裁決書，承認台灣隊4人的確違反規章，這點是無庸置疑的。大哥表示，自己沒有在比賽時違規收看該場比賽的延遲直播，不過對於其他隊友有在觀看這件事，他的確知情，而他也對於裁決書中所說「所有隊伍成員在接收訊息後並未針對此行為向賽事主辦方進行舉報」的事實全盤接受，承認即便沒有違規看直播，對賽事官方隱瞞資訊也是不爭的事實，因此接受所有人都被取消資格的處分。

大哥也提到，他是在這事爆發前「最有可能阻止一切的人」，但是他居然沒辦法誠實地告知賽事單位，他也難過哽咽地表示：「對不起所有熱愛電競的你們，對不起粉絲，對不起所有在電競產業的人。」他說，身在電競業，知道這件事情對整個產業傷害有多重，除了對不起之外沒什麼能講的了。

不過大哥在道歉之後，同時也提出《暴雪》規章中存在許多漏洞以及不妥之處，表示對於許多沒有仔細看完比賽規章的選手容易「踩線」違規，希望暴雪能夠因為這次台灣對發生的事情而正視此事。而大哥最後也深深的一鞠躬，再次向所有《爐石戰記》的台灣粉絲道歉。