雞蛋驗出違規用藥？ 義進金秀自主送驗報告澄清

義進金董事長蘇文源拿出檢驗報告書強調，送檢的蛋品沒有「乃卡巴精」。（記者邱書昱攝）

2018-10-09 19:46

〔記者邱書昱／新北報導〕國內雞蛋食品業者「義進金蛋品」遭爆7月抽查驗出蛋品不得檢出的動物用藥「乃卡巴精」，又遭離職員工爆料將品質不佳的雞蛋加工販賣。對此，義進金董事長蘇文源今天召開記者會強調，公司每3個月會自主送驗，可能與運送飼料有關；至於爆料影片內容疑似造假，不排除採取法律途徑。

蘇文源說，公司自主送驗在SGS安心平台都能夠查詢，嘉義縣政府有驗出「乃卡巴精」，第一時間便自主下架，並送第三方公正單位檢驗，檢驗結果無驗出，會有這樣的誤差，研判是載送飼料的廠商造成交叉感染，因為「乃卡巴精」是合法添加在肉雞飼料內，不過蛋雞飼料嚴禁添加。

蘇文源強調，目前持續追蹤檢驗結果都是合格未檢出，除了每3個月自主送驗，零售業者也會不定期送驗，判斷純屬偶發個案。

另一方面，針對離職員工的爆料影片中徒手撈蛋黃、包裝，南部區經理蘇文仕說，公司規範在作業時必須戴頭套、手套、無塵衣，也並非將過期蛋品回收販售，而是統一交給業者銷毀。

離職員工爆料 不排除訴諸法律

蘇文仕再度強調，蛋品供應全聯和其他通路所有產品都有和SGS安心平台合作定期送驗，結果也皆未檢出，對於員工爆料將與律師研議，不排除走法律途徑。

相關影音