月薪22K清潔工 撿到上萬元「鞋盒私房錢」堅持不收謝禮

南投市公所資源回收場委外廠商貨殖公司員工，在垃圾分類時，意外拾獲1萬1300元現金，但員工們均未心生貪念，如實通報公所並順利物歸原主。（記者謝介裕攝）

2018-10-09 23:54

〔記者謝介裕／南投報導〕22K的月薪，意外拾獲現金上萬元的「意外財」，你是否會萌生據為己有的貪念?今日在南投市公所委由貨殖公司處理的資源回收場，便真實上演這一幕，8位作業中的清潔工，儘管家境都不寬裕，有的甚至還是中低收入戶，且每月薪資僅22K左右，但大家都沒有心生貪念，主動將錢繳出通報公所處理，且婉拒失主酬謝金，不啻為「貧賤不能移」的美德作了最佳的詮釋﹗

南投市總共有34個里，每天垃圾量約45噸，其中可回收再利用的垃圾約占一半，資源回收率在全國各縣市環保績效考評中，曾締造連3年冠軍的紀錄，因此委外處理的資源回收場條件也相當嚴謹，凡有偷倒垃圾、偷排污水等不良前科的廠商，均不能參與競標。

目前市公所資源回收場係由貨殖公司取得經營權，今日上午9時許，8名工人依資源回收作業守則，首先將瓶蓋、鋁罐、紙張等各項垃圾進行分類、裝箱，隨後再運到機台進行拆解等細項工作，結果有一只紙鞋盒在拆開後，竟掉出一個裝著1萬1300元鈔票的紅包袋，上頭還寫著「嘉和」2字，以及少許名片，令現場工作人員大吃一驚，但包括公司負責人陳冠廷在內均表示，相信掉錢的失主，內心一定很著急，當務之急應趕快物歸原主才是，隨即通報公所處理。

南投市代表會副主席張惠卿耳聞此事，加上她又是嘉和選出的民代，對地方人事物十分熟悉，在她協助下，不到1小時，便確認失主是家住嘉和里的陳姓婦女，據透露，這些錢是陳女每天買菜家用剩下來的「私房錢」，因家人在整理舊鞋盒時不慎被丟棄，如今失而復得，她原本打算給8位員工各1000元，以表感謝之意，但因員工們婉拒而作罷。

南投市長宋懷琳、代表會副主席張惠卿說，這些清潔工均來自基層，有的還曾因中年失業而淪為中低收入戶，對月薪只有22K的他們而言，1萬1300元現金等同他們半個月薪水，但大家都禁得起金錢的誘惑及考驗，更凸顯「拾金不昧」的可貴，值得好好予以獎賞、表揚。