看見台灣！棲蘭馬拉松紀錄片登上國家地理頻道

今年3月宜蘭舉辦了棲蘭100林道越野賽，比賽過程與國家地理頻道合作，13日紀錄片將在國家地理頻道播出。圖為今年初棲蘭100林道越野賽舉行開賽記者會。（資料照，記者粘藐云攝）

2018-10-09 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月宜蘭舉辦了全台首場的官方推動山林運動─棲蘭100林道越野賽，比賽過程與國家地理頻道合作，由金鐘入圍導演楊守義拍攝，13日晚間賽事紀錄片將在國家地理頻道播出，讓台灣登上國際。

綜合媒體報導，13日晚上8時將在國家地理頻道首播的《透視內幕：棲蘭秘境馬拉松》，以日本的小川壯太、星野由香理、蘇格蘭的迪歐納多（Dion Leonard）、台灣選手周青為主要人物，紀錄4人參加棲蘭100林道越野賽的心路歷程。

其中26歲的台灣新生代越野好手周青，在3月的賽事中奪下男子組第2名，受到了許多台灣民眾的關注。3月的賽事是周青的第1場世界級菁英團體越野賽事，明年1月他將參加UTWT系列賽香港100公里超馬，對於登上國家地理頻道，周青表示他從來沒想過，運動是他的興趣，「能隨著熱情與夢想前進很棒。」

《透視內幕：棲蘭秘境馬拉松》10月13日晚間8時將會在國家地理頻道首播，10月19日晚間10時在FOX體育二台播出，將觸及台灣、日本、東南亞、中東、大洋洲等總共40個國家與地區，預計有3140萬電視收視戶會看到節目。