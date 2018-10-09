唐寶寶開店滿三年 義賣回饋社會

2018-10-09 23:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮唐氏症青年蕭宇廷，為能一圓開店夢想，家人也支持他想一技在身的堅持，特別拜師學習製做蔥大餅並開店營業，歷經3年磨練，以用料實在，口感佳，挺過生意低潮，廷廷與爸媽今歡慶小店滿三3歲，特別義賣做公益，把愛傳出去。

患有唐氏症的廷廷，高商畢業後，為學習一技之長，曾到伊甸基金會學做手工餅乾、麵包，也到洗車場工作，非常積極進取，有一次全家到台中玩，路上買了一份蔥大餅，廷廷吃過後就愛上那份蔥香，也想學做蔥大餅，自食其力更想自己開店，雙親知道兒子選擇這條路勢必面臨重重困難，但還是全力支持。

廷廷與母親廖淑惠、表哥三人跑遍中彰投的大餅連鎖店，許多師傅見他患有唐氏症而不肯教他，直到在台中廷廷才遇到他生命的另一個貴人丁茗，也是點心師傅的丁茗見廷廷如此熱切想學做蔥大餅、韭菜盒，決定傾囊相授，廷廷和表哥、媽媽一起拜師，從燙麵、揉麵糰等基本功學起，半年多經師父認可決定回草屯開「廷廷蔥大餅」店。

「廷廷蔥大餅」開在博愛路與中投公路交流道附近，車子通常呼嘯而過，附近沒有學區、商圈加持，生意一度做不下去，「廷媽」廖淑惠表示，以前生意不好時，廷廷總是在想是不是自己做的蔥大餅不夠好吃，哪裡還需要改進，甚至鬱悶時還到廟裡燒香拜拜求神明保佑，一心一意經營，不捨他就此放棄，還好透過各界的幫忙，撐過風雨飄搖的3年。

「廷爸」蕭勝坤和廷廷都認為過去常接受到社會溫情，也想回饋社會，先前曾幫忙有困難的菜農義賣高麗菜，如今開店更已滿3年，也要義賣自製的蔥大餅、韭菜盒，所得全部捐給中區唐氏症基金會。