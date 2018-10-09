為女權發聲！ 「女孩新勢力」促改變世界

2018-10-09 22:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕10月11日為「新北女孩日，勵馨基金會今天與新北市社會局共同舉辦「新北女孩與亞洲女孩人權大使國際交流會」，邀請來自亞太地區的女孩為性別暴力、童婚與童工等議題發聲，希望女孩新勢力可以改變世界。

來自尼泊爾的Ashma Aryal 11歲起參加兒少協會活動，倡導保護女孩人身安全，因當地童婚、童工及人口販運問題嚴重，童婚率更是亞洲第3名，小媽媽婚後失去受教育權，也沒工作技能。Ashma Aryal表示，在性別不平等的環境下長大，需要更多勇氣才能站出來，她希望透過自身奮鬥，呼籲更多人重視女童人權。

曾經歷家暴、來自越南的Angela說，在她生長的部落，只有男孩才能讀書，女孩只能做家事或結婚，她遭受家暴，高中輟學，直到21歲才爭取念大學，希望部落的女孩都能讀書，接受好的教育。

就讀金陵女中的新北女孩代表蒲思云今年17歲，從小受父母影響，熱愛閱讀和電影，今年參加慕尼黑兒少雙年影展，她在德國發現有許多專為弱勢族群發聲的兒童節目，因此想成為一名傳播工作者，紀錄弱勢族群的故事。

勵馨社會福利事業基金會執行長紀惠容表示，投資女孩就是投資世界的未來，亞洲有些待開發的國家，女孩10多歲就被迫早婚、工作，淪為童工，等待救援。新北市給女孩許多培力的機會，希望未來持續關注女權，幫助女孩獲得公平發展的機會。

新北市長朱立倫表示，市府推動性別平等，將政策融入生活中，無論在家庭、學校或社會，希望女孩都能獲得重視，被平等對待，每位女孩都是我們的未來，他認同「女孩新勢力」，呼籲社會大眾重視女孩的價值，一起營造性別友善、多元的新北市。