網友咬定他是LIAR！ 時光旅人：8973年都是半機械人

男子泰勒（William Taylor）自稱是「時光旅人」，曾穿越到西元8973年。（圖擷取自Youtube）

2018-10-09 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕國外有名男子自稱是「時光旅人」，穿越到了西元8973年，表示那是一個沒有戰爭和犯罪的「烏托邦」，而他也在日前通過了測謊，讓網友對他的經歷嘖嘖稱奇。

泰勒（William Taylor）日前接受YouTube頻道Apex TV採訪時，表示自己參與了英國政府的祕密行動，穿越了時空來到西元8973年，並且在那裡停留了6個小時。泰勒表示，那邊是一個沒有犯罪和戰爭的國度，所有的困難都能被解決，而且去了就不會想再離開。

泰勒也說，那個國度的居民都是人類與機械的「混種」，可以透過心電感應溝通，而他們腦中也裝置了可以轉換任何語言的裝置，不使用心電感應也可以流利的英文聊天。

泰勒也表示，會揭發這個秘密是因為民眾有知情的權利，而他在描述時空旅行的事蹟以及未來景物時，也同時接受嚴格的測謊檢驗，並在最後通過測謊，也讓國外網友對此議論紛紛，有網友願意相信泰勒所說的未來世界，不過也有網友不信表示「他是個騙子（He is a LIAR）！﻿」

「時空旅人」泰勒接受測謊影片