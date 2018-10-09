晴天好市集 台南身心障礙朋友13日秀技職成果

南市勞工局將於13日舉辦「晴天好市集 SHOW揪來打卡」活動，晴天坊/秀格樓的夥伴格主展售手作藝品，呈現身心障礙朋友令人驚豔的創作。（記者王涵平攝）

2018-10-09 23:08

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局將於13日舉辦「晴天好市集 SHOW揪來打卡」活動，晴天坊/秀格樓的夥伴格主展售手作藝品，呈現身心障礙朋友令人驚豔的創作。

勞工局長王鑫基表示，2012年創立晴天創意築夢坊及秀格樓兩個手工藝品平台，供南市身心障礙朋友與特定對象婦女等，能將好手藝透過平台而有更多行銷機會，一直深受市民好評。10月13日在南紡購物中心5樓夢想舞台舉辦「晴天好市集 SHOW揪來打卡」主題活動，設置20個攤位，購物滿額可以抽好禮，現場更有各項表演活動及有手作彩繪帆布袋跟縫製皮雕鑰匙圈，免費體驗。

晴天坊秀格樓近年也規劃許多職能課程、展覽觀摩活動，10月18日在關子嶺勞工育樂中心舉辦「再見初心，晴天創新」行銷4.0論壇，邀請知名創作者吳長樺老師、有虱目魚女王稱號的盧靖穎女士及設計專家賴岳興老師，分享從創業、市集展售到設計各層面的撇步。秀格樓與晴天坊的格主黃彗雅、陳虹廷及顏其美、蔡林麗華兩組創作者，向朋友分享創作歷程。

此次，勞工局希望藉由行銷論壇的舞台，將話語權「交給」晴天坊秀格樓的創作者，讓大家一起聽聽這些溫暖的創作故事，有興趣參加的朋友，請上臺南市政府勞工局網站或是晴天坊/秀格樓官方網站報名，報名數量有限敬請把握機會。

107年度第2次晴天坊/秀格樓聯合徵選至10月31日為止，歡迎有興趣朋友，可逕上臺南市政府勞工局網站或是晴天坊/秀格樓官方網站，下載報名表單。