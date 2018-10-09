「 宜蘭不是誰的後花園」 青年空拍家鄉美景引共鳴

影像團隊「邊緣人」用一個月時間為家鄉拍攝宣傳片，在網路引起共鳴。（記者張議晨翻攝）

2018-10-09 18:28

［記者張議晨／宜蘭報導］「宜蘭不是誰的後花園，而是我們的家。」在地宜蘭青年組成的影像團隊「邊緣人」，耗時1個月時間用鏡頭記錄家鄉蘭陽平原美景，有龜山島、水稻田還有中興文創等景點，影片發布後在網路引起宜蘭人共鳴，團隊企劃劉熙娟說，他們想用影片告訴宜蘭人，「原來家鄉這麼美。」

「邊緣人」團隊平均年齡僅23歲，成員都在土生土長的宜蘭人，劉熙娟表示，工作室裡的夥伴，在外讀書、就業以後，發現最愛的還是家鄉宜蘭，最後捨棄外縣市工作，決心返鄉創業。

宜蘭常被冠上台北人的「後花園」，但邊緣人成員認為「宜蘭就是宜蘭，不是誰的後花園」，今年中旬討論後，決定將家鄉宜蘭當主題，利用他們影像拍攝、剪輯專長，為故鄉拍攝宣傳片。

從海平面上的龜山島到蘭陽平原的水稻田，還有蘭陽博物館、傳藝中心、中興文創園區、幾米公園以及宜蘭市街景日常等，包含拍攝、剪輯等過程，耗時近一個月，整支影片宛如宜蘭縣風景區的「巡禮」。

影片採快速轉場的手法呈現，日前影片完成後，將其放上臉書，引起網友共鳴，至今分享次數已破500多次，有網友看完後直呼「感動」、「原來這是我們的家鄉。」

劉熙娟說，宜蘭擁有很多美景，本身就具有相當潛力，但卻常常被稱作「後花園」，有人認為是誇獎，但「宜蘭就是宜蘭」，並不是誰的後花園。

相關影音（邊緣人提供）