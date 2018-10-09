海洋教育成果推動 澎湖縣榮獲特優等殊榮

澎湖縣推動海洋教育，榮獲全國最特等殊榮。（澎湖縣教育處提供）

2018-10-09 22:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣號稱海洋立國！澎湖更視海洋為培育菊島子民之母，因此推動海洋教育刻不容緩，今年澎湖縣與臺南市及高雄市，榮獲全國推動海洋教育最高等級特優等殊榮，在全國22個縣市中脫穎而出，非常難能可貴！

澎湖縣海洋教育資源中心設置於風櫃國小，負責推動澎湖中小學海洋教育，並辦理相關活動，如辦理澎湖內灣海域水質檢驗活動、澎湖海岸植物調查教學活動、SUP親海體驗活動、獨木舟教學活動、製作線上貝殻故事館、研發在地特色海洋課程並實施教學活動、編寫澎湖的石滬文化在地化海洋教育教材及澎湖海域休閒活動在地化海洋教育教材等，對於推動海洋教育可謂不遺餘力。

近年來，海洋保育及環境議題在國際間備受重視，作為島縣的澎湖與海洋關係密不可分，現任教育處長葉子超曾擔任將軍國小校長時，首創推動海洋小學，並結合海洋之藝術創作、語文、科學、音樂、體育等議題，讓海洋教育的推動更為全面。上任以來，更致力於海洋教育之推動，各校紛紛發展與海洋相關之特色課程，其中尤以合橫國小及鳥嶼國小皆以海洋特色課程，先後獲得教育部全國教學卓越金質獎佳績。

除了課程外，海洋環境保護也是海洋教育的重點，澎湖作為世界最美麗海灣，更應該維護海灣的美麗，鼓勵學校每年辦理淨灘等相關維護環境的活動，期能透過各項課程與活動，落實學童海洋保護意識，並進一步培養學生達到知海、親海、愛海的目標。