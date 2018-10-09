2019黃騰輝藝術典藏年曆 10日起預購

黃騰輝身兼多職，仍創作不輟。（黃騰輝提供）

2018-10-09 22:41

〔記者歐素美／台中報導〕當代著名畫家黃騰輝與鄭愁予等12位當代詩人合作，詩人透過黃騰輝的畫作創作詩作，以詩與畫探究藝術，完成「2019黃騰輝藝術典藏年曆」，10日起開放預購，並將於誠品書店全國門市展售。

詩與畫是藝術中最重要的兩大門類，詩是語言的藝術，是聽覺藝術，古希臘抒情詩人西蒙尼德斯曾指出「繪畫是無聲的詩，詩是有聲的畫」。

黃騰輝這次與鄭愁予、楊風、徐慶東、邱一帆、蘇紹連、吳 櫻、蔡家宇、陳寧貴、林盛彬、莫渝、莫芸、黃玉蘭等12位當代詩人合作，以詩繪畫，每一幅畫由一位詩人創作一首詩，透過「2019黃騰輝藝術典藏年曆」，呈現一個更完整的美學世界。

黃騰輝不僅是古典玫瑰園集團創辦人、董事長，也是台灣古典管弦樂團團長，更是首位登上國際visa信用卡的華人藝術家，英國皇室御用品牌設計師，曾設計威廉王子大婚紀念瓷器及英女王登基60周年紀念盃等，他的瓷器設計在數十個國家都有收藏者，《亞洲週刊》曾評論「黃騰輝透過玫瑰裡的愛情與理想，推展二十一世紀的生活品質文化」。

黃騰輝表示，2009年他與誠品合作至法國展覽，就此每年發行「黃騰輝藝術典藏年曆」，由誠品獨家發售，限量2000本。