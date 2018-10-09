秋冬出國搶便宜 這4家外籍航空本週祭優惠

越捷航空提供限時3日超過70萬張0元起促銷機票。（越捷航空提供）

2018-10-09 18:50

〔記者陳宜加／台北報導〕今年即將進入最後秋冬旅遊旺季，國內外航空業者動作頻頻，陸續寄出促銷優惠，搶攻今年最後一波市場商機。新加坡航空將以全新「夢幻客機」載客、樂桃航空祭出沖繩最低880元；亞洲航空Airasia因應長灘島月底重新開放，推出8折機票優惠，越捷航空則推出70萬張「0元起機票」搶客。

新航日前宣布班表調整計畫，自明年1月1日起，新加坡—台北航線每天將有1個班次改以最新型波音787-10飛航，取代現有空中巴士A330。新航今天並宣布，11月1日起至4日將舉辦客艙產品展示會，提供現場民眾體驗全新寬敞舒適的商務艙以及先進便利的經濟艙。

新航指出，新航是全球第一家飛航787-10的航空公司，也是第一家飛來台灣的航空公司。787-10為夢幻客機系列機身最長的機型，提供更寧靜空間與更清淨空氣。

樂桃今天宣布，推出「關西很好，有你更好！」促銷活動，大阪單程1280元起、札幌1880元起、仙台1880元起、東京1400元起、沖繩880元起。促銷期間將從10月11日起至10月13日午夜，優惠價依各航線而不同。

樂桃也同步舉辦照片投稿活動，旅客將關西旅遊照片上傳Instagram，標記#peachlovesosaka參加投稿，有機會獲得樂桃「Peach點數」。樂桃執行董事井上慎一表示，10月入秋後關西楓葉漸轉紅，歡迎台灣人造訪。

AirAsia則因應旅遊勝地長灘島10月26日重新開放觀光，推出從台北、高雄出發經馬尼拉轉機前往長灘島優惠價，10月21日前於官網輸入優惠代碼「LOVEMPH」即享8折優惠。出發日期自11月6日起至明年3月21日。

根據計算，旅客無論轉機前往長灘島卡提克蘭機場或卡利波國際機場，打8折後的單程未稅價為2696元。

AirAsia指出，長灘島去年吸引超過200萬名國內外旅客前往觀光，今年4月26日菲律賓政府下令封島，重新整頓因過度開發與觀光而造成的環境汙染，經過6個月重新開放，將限制遊客人數，以保持長灘島環境風光。

越捷也宣布，明天10月10日起至10月12日，將推出70萬張「0元起機票」，適用所有國際航線，包括台北、台中、台南、高雄往返日本東京、大阪、韓國首爾、釜山、大邱、香港、新加坡、泰國曼谷、普吉島、清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨暹粒等。

促銷機票適用出發日期自11月1日起至明年6月30日。越捷提醒，優惠票價不含稅與手續費；另飛往泰國國內航班的使用期限，則為11月1日起至明年3月30日。