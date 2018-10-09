亞太學院停辦幾成定局 自救會籲校產歸苗縣府

亞太創意技術學院停辦幾乎已成定局，教職員生自救會呼籲，校產為公共資產，盼能由公部門接手。（記者鄭名翔攝）

2018-10-09 19:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市亞太創意技術學院董事會於7月決議停辦，但因尚有5名學生待取得碩士學位，且董事會人數未達法定要求，教育部未予以核准，並請法院指派董事，才得以決定轉型或退場。但亞太教職員生自救會認為，校產屬公共資源，不能淪特定財團使用，盼停辦後能撥交苗栗縣政府妥善處置。

亞太學院主任秘書曾景睦說，5名學生是延修生，而非正式學生，未來將由育達教師審查論文；而校方停辦立場未變，目前仍待法院指派補足董事人數後再研議後續規劃，但所有校產皆已信託教育部，董事會無土地財產權，自救會的訴求實為杞人憂天。

亞太自救會指出，教育部雖未核准校方停辦，但卻傾力協助校方清空所有師生，然而目前仍有陶藝所及文創所共5名復學研究生不願離開，但校方收取學費完成註冊後，卻以「無能力論文審查」為由，強迫學生轉至育達科技大學上課。

而日前教育部說，亞太董事會滿額為9人，但目前成員僅剩3人，不足法定規定人數，無法決議轉型或退場，已由法院指派董事，再進行後續研議。但自救會認為，教育部應立即解散董事會，並為避免公共的校產淪為財團資產，呼籲撥交給苗栗縣政府處置。

縣府教育處說，過去並無相關接管退場私校前例，須先釐清校產屬地性質；亞太學院主秘曾景睦則強調，所有校產皆已信託，無淪為私產疑慮。