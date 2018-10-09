肺腺癌4期抗癌6年 免疫療法助腫瘤縮小

2018-10-09 21:54

〔記者陳建志／台中報導〕今年諾貝爾獎醫學獎日前揭曉，免疫療法為癌症治療帶來重大突破，台中一名69歲許姓婦人，6年前確診罹患肺腺癌第4期，陸續接受標靶藥、化學治療等療程，但癌症仍4次復發，因「所有能用的藥都用上了」，兩年前在醫師建議下嘗試自費接受免疫療法，成功讓腫瘤縮小30%，且無復發跡象，目前仍持續治療中，讓她重燃對生命的希望。

亞大醫院胸腔內科顧問醫師夏德椿今天表示，這名婦人6年前確診罹患肺腺癌第4期，因接連接受標靶藥、化學治療但病情仍惡化，讓她很沮喪，幸好免疫療法出現，前年6月開始接受免疫療法，每3週為一個療程，約需自費20萬。

夏德椿指出，患者接受治療後，一開始腫瘤突然變大，讓她感到沮喪，但過了兩個月後，腫瘤明顯縮小約3成，這是因使用免疫療法時，會出現腫瘤先增大後縮小的「假性惡化」，醫師可透過影像學檢查標線、腫瘤指數變化、血液細胞因數等數據，綜合評估此治療是否有效。

這名患者接受治療後，各項數據都顯示明顯改善，因此按照原計畫持續接受治療，2年來病情獲得改善並控制。

夏德椿指出，免疫療法治療的原理，是當體內出現癌細胞時，免疫細胞就會活化並發動攻擊，但這也會讓正常組織受到傷害，此時免疫細胞內的有些蛋白質，就會進行「踩煞車」的作用，避免正常組織被濫殺，但因癌細胞會偽裝成正常組織避免被消滅，今年諾貝爾獎得主，就是發現免疫細胞「踩煞車」的蛋白質，並研發針對此蛋白質的抗體，讓免疫細胞恢復殺癌細胞的能力。

夏德椿表示，目前肺癌的免疫治療中，可透過PD-1或PDL1抑制劑治療，對於末期患者相較化學治療有更長的存活期，但因目前健保未給付，且治療後的免疫相關副作用牽涉多專科醫學領域，因此建議需與經驗豐富的醫師充分討論後，選擇適當的治療藥物，才能達到理想的治療效果。