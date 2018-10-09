花博豐原葫蘆墩公園免費入園 中市府公布暢遊攻略

台中花博豐原葫蘆墩公園的琉璃藝術。（台中市政府提供）

2018-10-09 22:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日開幕，三大園區中，豐原葫蘆墩公園是唯一有河川流經，且免費入園的園區。台中市政府地政局今日向外界介紹葫蘆墩公園推薦景點，包括將打造全台第一座琉璃花園，其他還有競賽庭園區、全長213公尺的「花廊道」、企業館及「大地調色盤」等，將帶給遊客夢幻的視覺饗宴。

台中花博有后里、豐原及外埔園區，豐原園區位在葫蘆墩公園，地政局長張治祥、副局長兼花博葫蘆墩園區園長劉志能今日向外界介紹園區推薦景點。

劉志能表示，市府透過既有的葫蘆墩公園及軟埤仔溪河岸空間進行景觀營造，塑造出「水岸花都」為主題的生態環境，展現生活、人文、親水、綠色等特色，並分成五區，各區有不同特色。

第一區以「幸福花嫁」為主題的琉璃藝術與花海，造全台第一座琉璃花園；第二區集結各界好手同台競藝，開創綠美化典範的「競賽庭園區」；第三區為全長213公尺，由各色植栽圍繞的「花廊道」；第四區有全台最大竹建築及折板藝術鋼雕的企業館；第五區結合水域景觀和地景藝術創作，打造如同「大地調色盤」般的藝術場域。

另外，園區內將結合不同佈展主題，包括「囍香逢館」、「縣市庭園區」、「企業庭園區」，使各區串聯。其中，「囍香逢館」將以聞名全台的台中糕餅為主題，以花藝為引，糕餅傳承為底，科技觸動為感，讓參展民眾置身於花香、餅香的饗宴。

劉志能也說，為展現台灣各地美麗花卉，市府也邀請台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市及澎湖縣等8縣市政府共同佈展，於第一區規劃「縣市庭園區」。

葫蘆墩園區免費入場，預計平日開放時間為早上9時至晚上7時，假日為早上9時至晚上9時，園區約於晚上6時夜間點燈，五顏六色的燈光將與水岸花都相輝映。

台中花博豐原葫蘆墩公園的花廊道。（台中市政府提供）