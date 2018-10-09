身材最差卻最殺！佳義國小排球隊 勇奪全國冠軍

佳義國小排球隊員甩身材劣勢，勇奪永信杯排球錦標賽全國冠軍。（記者邱芷柔攝）

2018-10-09 20:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣佳義國小今年奪下永信杯排球錦標賽男童組冠軍，這支來自屏東沿山公路旁的部落小學技驚四座，儘管上場的球員身高矮人一截，教練自嘲是「身材全國最差」的球隊，但這群排灣族小將們展現了扎實的基本功，從全國30多支隊伍中，贏得隊史第一座永信杯冠軍。

佳義國小球員全由排灣族學童組成，隊中的呂承彥、王偉豪身高僅有130公分，但發球、殺球都相當精準，隊長鄧彥宏帶領了潘尚余、王崇敘、吳諾維等人，全隊身高未超過160公分，但大家在場上發揮平時訓練實力，一起抱回冠軍。

球員們說，拿到冠軍真的非常開心，老師一直告訴他們，要戰勝的不是對手，因為對手永遠是自己，所以，無論對上誰，每場比賽都要打出自己的水準。

由於學校沒有體育班，身兼教師與教練的夏鳳鳳說，部落孩子都非常喜歡打球，卻常因此荒廢課業，參加球隊的首要條件就是把功課寫完，同時她也嚴格要求球員的品行及態度，因為打球是一時的，但品行卻是一輩子，她不會因為輸球而責備球員，但只要功課沒寫或是在贏球時得意忘形，他就會變得嚴厲，現在球員們都能乖乖交作業，不僅球技了得，功課也不落人後。

佳義國小校長鍾祥憑說，特別感謝長期關注偏鄉小學的八方雲集慈善基金會董事長蘇淑幸，協助排球隊中家境弱勢的球員，更贊助比賽時伙食；其實，奪冠背後有著辛苦的練習過程，校內唯一的綜合球場因受熱而柏油隆起，一但下雨就無法練習，老師們不辭奔波辛苦，載著球員到10公里外的內埔國中借球場，校方目前仍努力爭取經費建立風雨球場，希望讓球隊有更好的練習環境。