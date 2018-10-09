受假機油案影響 台久公司聲明：生產絕非假機油！

2018-10-09 20:56

〔記者歐素美／台中報導〕受台中廣播名人賣假機油影響，台久公司今天發出聲明指出，台久出產的「WILITA威力特機油」行之有年，「華盛頓鉬元素」總經理陳瀚強私下找工廠仿冒英國品牌Molycar機油，並藉台久提供客製化服務，以假標籤仿冒進口機油，坦承一時失察未注意到陳嫌提供的標籤說明上未注明是台灣出品，但「WILITA威力特機油」絕非假機油。

台久公司聲明指出，該公司以WILITA品牌營運銷售多年，與涉嫌賣假機油牟取暴利的華盛頓鉬元素公司的往來，僅止於單純銷售產品給被告陳瀚強所經營的華盛頓鉬元素公司，並不知其對外非法募資。

台久公司強調，該公司具有45年歷史，其生產的WILITA品牌在國際30餘國皆已申請註冊，有20多國代理合作，出售的油品皆符合動力交通車輛使用的真機油，產品來源符合SGS認證及各類國際標準規範及認證（如API、ACEA）等，並已為消費者投保5000萬產品責任險。

台久公司強調，被告陳瀚強經營的華盛頓鉬元素公司，將有瑕疵的標籤貼在台久公司所銷售油品瓶身上，利用台久WILITA良好形象，誆稱原裝進口，造成台久形象受損，台久公司因而受到牽累與誤解，台久公司就此發出嚴正聲明，將以法律程序爭取合法權利，對於被告陳瀚強及華盛頓鉬元素公司提出法律抗告，另華盛頓公司蓄意跳票，積欠台久800多萬元貨款，台久也已向台中地方法院聲請核發支付命令。