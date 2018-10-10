磚牆縫隙有蜜蜂！ 沒想到牆內竟住著超大蜜蜂家族

牆縫裡有蜜蜂鑽出，沒想到裡面竟然住著一個超大蜜蜂家族。（圖片由The Bartlett Bee Whisperer授權使用，以下圖片皆同）

2018-10-10 12:01

〔影音新聞／綜合報導〕蜜蜂雖然不能算是害蟲，但大部分的人還是不希望家裡被蜜蜂選為築巢的地點。美國田納西州有一名屋主，在自己房子的外牆縫隙發現了蜜蜂，雖然找了殺蟲公司來處理，但是效果不彰。於是他找來了處理蜜蜂的專家The Bartlett Bee Whisperer來幫忙處理。這個組織平常專門救援蜜蜂，幫忙這些選錯地點生活的蜂群轉移到其他合適的地方，通常這些蜜蜂會交給養蜂人，讓牠們免於被撲殺的命運。前來處理的負責人David先確定了這是蜜蜂而不是其他蜂類後，用熱像儀一照發現裡面竟藏了一整面的超大蜂巢！

▲紅色的部分就是蜂巢，左側的紅點則是蜜蜂進出的入口。

在徵得屋主同意後，David拆開外牆，讓藏在牆縫中的蜂巢露出真面目。這個超大的蜂巢可以分成兩部分，一部份是受到殺蟲劑影響已經死去的蜂巢，剩下的大部分則是受到蜂蠟保護未被影響、生機蓬勃的部分。

▲藏在牆縫中的超大蜂巢。

David表示這個蜂巢可以說是他這輩子看過最大的蜂巢，裡頭少說有13個正培育新蜂后的蜂房。完整拆除這個蜂房總共花了5個小時才完成，拆除完成後還要將蜂箱放在牆邊讓出外工作的工蜂都回來，才能把這個蜂窩帶走。最後這個超大家族的蜂群將交給養蜂人，讓牠們能繼續安居樂業。屋主表示這些蜜蜂跟他們共同生活了兩年多，雖然對生活並沒有造成太大影響，但還是開心牠們能找到新的住處。而移除蜂窩後的牆面還是留下了痕跡，看起來彷彿還留有蜂蜜的香氣呀！

▲移除蜂巢後的牆面。

完整影片