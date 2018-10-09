華山基金會秋遊活動 邀請大小朋友同遊水族館

華山基金會秋遊活動，選擇重新試營運的澎湖水族館舉行。（華山基金會提供）

2018-10-09 22:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕睽違4年多重新試營運的澎湖水族館，今日成為華山基金會秋遊活動地點，81位服務的長輩、幼兒園學童與義工們，大手牽小手同遊水族館，幕後最大功臣是澎湖水族館楊副總，善盡企業回饋社會責任，大力促成秋遊活動。

華山基金會自2011年於澎湖縣展開弱勢長輩服務，每年春、秋兩季舉辦的老人郊遊活動已成為許多長輩的期待。今年老人秋季郊遊在澎湖水族館舉行，明圓幼兒園的小寶貝及華山服務的老寶貝們可以開心一同參觀今年重新開幕的水族館，除了欣賞精采的餵食秀外，還能親手觸摸海生動物，並在最後大手牽小手一起通過絢麗的海底隧道。

獨居於澎湖馬公市2的歐阿公，從小因病造成長短腳行動不方便，加上罹癌多年，封閉了社交生活，不願麻煩及成為他人的負擔。自華山基金會介入服務，在站長長期的關懷陪伴、護理服務及每個月陪同就醫，不喜外出參與活動的他，終於放下心中芥蒂，願意參與今年的秋季郊遊。阿公在回家的途中也拍著站長的肩膀說：「謝謝你們，辛苦了，下次還會再參加」。

華山基金會服務全台三失（失智、失能、失依）長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫服務，澎湖地區共設有3個天使站，服務近250位弱勢長輩，足跡遍及馬公、湖西、白沙、西嶼、望安等鄉。現正進行「送愛到家~因為有您」公益活動，每月1250、一年15000，愛心專線：（06）926-9671莊先生。