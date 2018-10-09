街頭即拍抓住剎那間永恆 許蒼澤先民回顧展鎮史館美麗2個月

2018-10-09 22:29

〔記者張聰秋／鹿港報導〕素有「攝影人類學家」美譽之稱的彰化縣鹿港鎮民許蒼澤，生前擅長「街頭即拍」，也就是從旁觀察，抓準時間及角度，迅速按下快門，很多時候被拍者都不知道自己入鏡，用鏡頭呈現生活周遭最真實、最自然的一面，25張經典攝影作品，今天起到11月30日在鹿港鎮史館展出。

鹿港鎮史館建築充滿日式禪風的古樸韻味，名為「許蒼澤先生先民生活回顧展」在館內展出，老照片呼應老建築，照片作品都是許蒼澤生前所拍攝的鹿港常民生活，包括早期的起厝、唐山石老巷弄、牽豬哥、搓圓仔、鹽城風貌、樂觀園前小攤販、河邊洗衣、暗街仔、踩水車等。

今天，許太太許施秀香女士出席回顧展記者會，她看著照片回憶當年許蒼澤每次出門，口袋裡一定都會帶著相機，每天至少外出拍2捲底片，如果到比較遠的地方，所帶的相機、底片更是琳瑯滿目。

鹿港鎮長黃振彥表示，許蒼澤一生居住鹿港，以家鄉做為攝影的紀錄，提供鹿港的變遷過程，稱得上「攝影人類學家」，為台灣早期社會留下珍貴紀錄。

1930年，許蒼澤出生於鹿港鎮，年輕時受日本教育，台中一中畢業考結束後，即因病在家休養2年，其後與人合資開設電影院，電影廣告車到鄉下小鎮繞來繞去宣傳，他就跟著到處拍攝，從16歲拿起相機，一直到76歲過世，相機始終是他生活的一部份。