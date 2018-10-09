觀塘案過關 反深澳自救會要求台電公開資訊

2018-10-09 19:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕關係中油第三天然氣接收站（三接）建置與否的觀塘環境差異影響評估案，昨天在環評大會闖關成功，經濟部開始進行停建深澳燃煤電廠的可能性評估，不排除改為燃氣機組，對此，反深澳燃煤電廠自救會長陳志強今天說，自救會不是「逢蓋必反」，若真的要蓋天然氣接收站，可以選擇既有地點擴充，要在台北港或深澳蓋燃氣電廠，他也接受，但台電完全沒將相關評估資訊公開。

行政院長賴清德5日說，為了提高天然氣發電配比，三接確實有其必要性，若三接順利興建，天然氣發電佔比能提升到一定比例，滿足電力供應需求，行政院可允許經濟部，重新評估深澳燃煤電廠停止興建的可行性。

8日三接環差案過關，經濟部內部已經開始進行停建深澳可能性評估，經濟部次長曾文生昨天透露，深澳若必須調整機組，可能的替代方案就是天然氣機組。

但基隆市長林右昌曾說，由於深澳電廠腹地太小，無法興建儲氣槽，若改為燃氣，天然氣管線勢必得經過基隆市，基隆將會被開膛剖肚，「會害死基隆市及基隆人」，他堅決反對。

陳志強今天說，台電應該要將「燃煤」與「燃氣」所造成的危險及環境影響評估與成本等資訊，相互對照公布給民眾看，就能一目了然，但台電卻遮遮掩掩、不敢公布，事實上，家家戶戶的瓦斯桶根本比天然氣管線還危險，「假如今天民進黨是贊成從協和電廠拉天然氣管線到深澳，試問林右昌敢反對嗎？」

林右昌說，每個人要用電，產業需要用電，牽涉國家經濟大政，大家應理性去討論，用科學證據，公開透明提出讓大家瞭解，最重要是「天下沒有白吃的午餐」，對於可能要付出的環境成本，這是大家可討論的，國人能接受到何種程度，應該透過凝聚共識，做出最後的決定，避免不斷用某項政策議題撕裂民眾彼此關係，這是台灣社會未來要避免減少的議題操作，回歸專業，回到政策最全面的考慮，追求國家最大的利益，這應是全民最高的共識。