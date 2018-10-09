林口子弟戲文化節 傳統戲曲熱鬧演出

新北市林口子弟戲文化節將於10月20、21日在林口竹林山觀音寺廟埕登場。（記者陳心瑜攝）

2018-10-09 21:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市林口子弟戲文化節將於10月20、21日在林口竹林山觀音寺廟埕登場，包括20日「社區文化日」，晚間由偶偶偶劇團演出「五色石的秘密」；21日上午由嘉寶國小的小小子弟戲演出「什細記」，下午則由氣勢磅礡的陣頭，兵分2路遶境林口祈福。各軒社最後將聚集觀音寺殿前廣場進行「神將參拜」與「嗩吶喧天」等氣勢磅礡的演出。

新北市政府文化局解釋，子弟戲就是台灣北管，由農村子弟在農忙之餘組成，子弟戲文化節是北台灣重要的南北管年度節慶活動，各大南北軒社每年元宵節後便開始緊鑼密鼓準備。

林口竹林山觀音寺理事長吳宗雄說，寺方每年邀請在地子弟軒社參加傳統南北管戲曲文化，希望傳承農家子弟在農閒之餘練習，並出陣協助地方婚喪喜慶的珍貴情誼。

林口區長朱思戎表示，林口子弟戲文化節今年除了延續以往的傳統軒社、學校社團演出外，也結合機場捷運A9站與環球購物中心，運用現代技法結合傳統子弟戲陣頭元素，以插畫、拼布和押花技巧呈現不同以往的文化展。

今天的林口子弟戲文化節活動記者會上，各大軒社演奏社南北管，嘉寶國小學童也示範小小子弟戲示範，展現大將之風。

林口子弟戲文化節包括10月20日「社區文化日」及21日「子弟戲文化日」。20日晚間偶偶偶劇團演出「五色石的秘密」，21日上午由嘉寶國小小小子弟戲演出「什細記」，下午則由氣勢磅礡的陣頭，兵分2路遶境祈福。活動相關訊息可至http://www.linkou.ntpc.gov.tw/查詢。